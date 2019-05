Beilstein/Handball Die SG Schozach-Bottwartal steigt in die Dritte Liga auf!

Beilstein - Bereits die Ausgangslage vor dem Oberliga-Duell am letzten Spieltag zwischen der SG Schozach-Bottwartal und dem TuS Steißlingen hatte Spannung erahnen lassen. Klar war: Der Sieger steigt in die Dritte Liga auf, der Verlierer bleibt in der Oberliga. Das Duell des Zweiten gegen den Dritten am Samstagabend in der pickepackevollen Beilsteiner Langhanshalle toppte dann aber alles Vorausgesagte. Es braucht schon Wörter wie Drama, Nervenschlacht und Herzschlagfinale, um das Geschehen wiederzugeben. Denn selbst nachdem die Schlusssirene ertönt war, musste gezittert werden: Es stand 21:21 und Steißlingen durfte noch einen Freiwurf ausführen. Hätte dieser den Weg ins Tor gefunden, wären die Gäste aufgestiegen. Doch der Ball flog über den Kasten. Und damit war klar: Die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal schaffen den direkten Durchmarsch von der Württembergliga in die Dritte Liga! Und das in einem mehr als passenden Rahmen. . .