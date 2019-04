Beilstein/Handball Die SG-Frauen bleiben auf Kurs

Das tat seine Mannschaft am Samstagabend zwar nicht in überwältigender Art und Weise, aber letztlich doch souverän und absolut ungefährdet. Die SG-Frauen brauchten etwas, um sich darauf einzustellen, dass Theresa Müller vom ersten Angriff an kurz gedeckt wurde. Beim Spielstand von 8:8 in der 14. Minute nahm Stettner seine erste Auszeit – mit offensichtlichem Erfolg: Fünfeinhalb Minuten später hieß es 13:8. „Wir haben die schnellen Spielerinnen, um solche Situationen zu lösen“, wusste Stettner. Eine davon ist Michelle Wunschik, die allein drei der fünf Tore in dieser Phase markierte und am Ende mit acht Treffern aus dem Feld heraus die erfolgreichste SG-Schützin an diesem Abend war. Zudem kam Jasmin Schweizer für die an diesem Tag etwas glücklose Tabea Kraft ins Tor und sorgte mit einigen Paraden für die nötige Sicherheit in der Defensive. Bis zur Pause hatte sich der Tabellenführer einen 19:11-Vorsprung erarbeitet, eine Vorentscheidung war damit gefallen.