Beilstein/Handball Der nächste Neuzugang steht fest

So oder so laufen die Planungen für die kommende Spielzeit bereits. Mit Torhüter Thomas Fink und Rückraumspieler Tobias Hold stehen zwei Neuzugänge bereits seit ein paar Wochen fest (wir berichteten), jetzt ist ein weiterer fix: Patrick Sattler kommt von der SG H2Ku Herrenberg unter den Langhans. Er ist dort seit einigen Jahren Spielertrainer der dritten Mannschaft in der Bezirksliga, muss aber regelmäßig als „Feuerwehrmann“ die Landesliga-Mannschaft vor dem Abstieg retten. Auch diese Saison hatte er bereits mehrere Einsätze. „Patrick ist ein Jahr jünger als ich, wir haben quasi die komplette Jugend und später auch im Aktivenbereich in der 3. Liga zusammen gespielt“, erklärt Tobias Klisch die gemeinsame Historie der beiden und damit auch die Entstehung des Kontakts zu Sattler. Ein weiterer gemeinsamer Mitspieler der beiden war seinerzeit auch Felipe Soteras Merz, der seit Sommer 2017 bei der SG spielt. Und auch Christian Zluhan kennt Sattler noch aus Herrenberger Zeiten. „Patrick wohnt mittlerweile in Stuttgart, daher passt das ganz gut. Er wird zudem mein Co-Trainer werden. Denn es wird zum Beispiel in der Vorbereitung eine Woche geben, in der ich auf Studienfahrt bin. Da möchte ich nicht, dass deshalb das Training irgendwie leidet“, so Klisch.