Beilstein/Handball Das Spiel des Jahres

Der Tabellenerste aus Wolfschlugen ist schon durch. Der TSV hat zwar nur einen Punkt Vorsprung auf die SG Schozach-Bottwartwal und zwei auf den TuS Steißlingen. Doch da beide ja gegeneinander spielen, können eben nicht beide vorbeiziehen, selbst wenn Wolfschlugen die letzte Partie zu Hause gegen die HSG Mannheim verlieren sollte. Somit fällt also in Beilstein die Entscheidung über den zweiten Aufsteiger. „Für solche Spiele haben wir doch alle angefangen Handball zu spielen“, sagt Michael Stettner. „Die Vorfreude ist riesig. Die ganze Saison entscheidet sich in diesem einen Spiel. Wir können und wollen den Aufstieg schaffen. Aber es würde auch keine Welt zusammenbrechen, wenn es jetzt noch nicht klappt. Schließlich sind wir ja als Aufsteiger in die Saison gestartet“, so der SG-Trainer weiter.