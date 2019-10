„Wir haben viel zu wenig als Mannschaft gespielt, standen zu oft alleine da.“ Insbesondere in der Abwehr fehlte ihm die kollektive Arbeit. Und so fielen speziell in der Anfangsphase die Tore wie Blätter im Herbst. „In den ersten 20 Minuten hat mir unser Umschaltspiel sehr gut gefallen“, sah Klisch dabei durchaus auch Positives. Gegentore wurden oft mit umgehenden eigenen Treffern über die schnelle Mitte beantwortet, auf Ballgewinne in der Abwehr folgten Kontertore. In dieser Phase gingen die Gäste das Tempo auch noch mit – bis sie dann beim Stand von 14:11 für die Hausherren die ersten Zeitstrafe kassierten. Ab da spielten die Bietigheimer ihre Angriffe sehr lange aus, die Schiedsrichter ließen sie oft gewähren und zeigten erst spät Zeitspiel an. „Wir waren gefühlte 45 Minuten in der Abwehr. Das macht solch ein Spiel auch schwierig“, fand Klisch. Allerdings nutzte seine Mannschaft gleich zwei Überzahlphasen zum Ende der ersten Halbzeit nicht, um sich weiter abzusetzen. Stattdessen ließ man die Gäste bis zur Pause auf 18:17 herankommen. Dennoch hatte man das Gefühl, dass sich die Bottwartäler nur mal ein paar Minuten zusammenreißen müssten, um die Begegnung zu entscheiden. „Das stimmt zwar – aber das Gefühl hatte ich beim Remis bei der HSG Schönbuch auch“, mahnte Tobias Klisch, dass solche Spiele auch nach hinten losgehen können.