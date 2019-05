Denn wie Bürgermeister Holl gesteht: „Das Entfernen des Schmucks ist in diesem Fall tatsächlich etwas zu rasch erfolgt.“ Der Hintergrund sei hierbei gewesen, dass es Beisetzungen gegeben habe. Allerdings waren die Nischen für die Urnen in der oberen Reihe aber aufgrund des Schmucks nicht zu erreichen gewesen, weshalb der kurzfristig und konsequent entfernt worden sei. Was die untere Reihe angehe, will man da etwas behutsamer vorgehen und habe auch im Mitteilungsblatt darauf hingewiesen. Nach und nach sollen nun alle Reihen an den Urnenwänden aufgeräumt werden – im besten Fall durch die Angehörigen selbst oder schlussendlich durch die Stadt.