Beilstein-Gagernberg Gedenktag mit Straßenfestflair weckt Potenziale

Beilstein-Gagernberg - Gagernberg hat nur etwa 50 Anwohner, doch entwickelt sich der Beilsteiner Teilort zu einem echten Geheimtipp für Mountainbiker. Das liegt am Verein Trailsurfers und den durch ihn initiierten Mountainbike-Strecken. „Auch überregional gesehen gibt es hier richtig gute Trails“, konstatierte etwa Tobias Keller, der am Samstag mit seinem 19 Monate alten Söhnchen Alfred von Güglingen aus zum Memorial Bike Day der Trailsurfers gekommen war – allerdings wegen des Kinderanhängers „nur“ per normalem Fahrrad. Die 30 Kilometer Weg mit dem steilen Schlussanstieg hätten sich aber gelohnt, fand er. Zum einen wegen der vom Verein, aber auch von Bewohnern angebotenen Leckereien, zum anderen wegen der tollen Aussicht. Vom Flammkuchen über Kürbissuppe und Steak bis zum gemeinsam im Backhäusle gebackenen Brot mit Schmalz reichte das Angebot. Dazu gab es alkoholfreie und alkoholische Getränke.