Beilstein/Fußball Für den TGV geht’s einzig um den Ligaerhalt

Viele Abgänge verzeichnete das Beilsteiner Team schon in den unruhigen vergangenen Jahren und schließlich noch einmal im Sommer, als man Schlüsselakteure wie Torjäger Felix Böttcher und Thomas Muth verlor, weshalb der Abstiegskampf nicht überraschend kommt. Die gute Nachricht lautet jedoch: Als Vorletzter hätte der TGV die Chance, über die Relegation die Klasse zu halten, denn es gibt nur einen direkten Absteiger. „Das ist in Stein gemeißelt und ändert sich auch nicht, falls viele Mannschaften aus der Bezirksliga herunterkommen sollten“, versichert Berg, der sich erkundigt hat. Mindestens einen, besser jedoch zwei Kontrahenten gilt es also in der am 10. März mit dem Gastspiel bei den Sportfreunden Neckarwestheim beginnenden Rückrunde hinter sich zu lassen. „Welche Vereine das potenziell sein könnten, kann ich nicht genau sagen. Auch Obersulm fällt keineswegs völlig ab“, urteilt der TGV-Coach. Immerhin sind die Abstände keineswegs furchterregend. Lediglich drei Punkte Rückstand weist der TGV auf das unmittelbar vor ihm platzierte Trio Blau-Weiß Heilbronn, TSV Löwenstein und Türkiyemspor Obereisesheim auf, bis hinauf bis zum Tabellenachten VfL Eberstadt sind es nur sechs Zähler.