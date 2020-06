Beilstein Für einen Dialog ist es nie zu spät

Beilstein - Wer am Dienstagabend an der Stadthalle vorbeigekommen ist, der musste nicht lange raten, welches Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand. Dutzende Fahrräder reihten sich auf dem Vorplatz aneinander: Gut 50 Mountainbiker waren gekommen, um sich den aktuellen Sachstand in Sachen Trails und Co. anzuhören. Hier war in jüngster Zeit von verschiedenen Seiten deutliche Kritik aufgekommen – vor allem auch, was das Entstehen illegaler Wege im Wald angeht (wir berichteten). „Wir müssen hierbei differenzieren“, stellte Bürgermeister Patrick Holl fest. Zum einen gebe es allgemeine Probleme in diesem Bereich. Zum anderen müsse die aktuelle Situation aber aufgrund des Zeitgeists noch einmal speziell betrachtet werden: „Durch Corona sind zahlreiche Freizeitmöglichkeiten weggefallen, was die Anziehungskraft verstärkt hat.“ Auch sei der Verein nicht für jedes Verhalten von Einzelnen verantwortlich zu machen, „aber wir erwarten, dass sich engagiert um eine Besserung bemüht wird“. Hier habe sich in jüngster Zeit auch etwas getan.