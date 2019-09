Beilstein Festlaune ist nicht vom Wetter abhängig

Wer es ruhig mag, der verspeist sein Gericht aristokratisch anmutend, im Eventsaal. Dort brennen die Kerzen der fünfarmigen Kandelaber auf den Tischen und verströmen warmes Licht. Wer es gesellig liebt, geht in die Weinstube oder setzt sich in den Zeltanbau, der bis zu 800 Gäste fassen kann. Dort spielt auch die Musik. Mit einem Glas frühreifen Wein in der Hand oder mit der neuen Kreation „Ginketto“ aus Trumics Cocktailbar, lässt sich von dort aus bestens beobachten, was auf der Bühne abgeht. Denn das musikalische Angebot kann sich sehen lassen: nicht nur wegen des Klassikers Nitefly, der viele Fans anlockt, die die Gruppe unbedingt hören wollen. Auch Thomas The bringt mit seinen Schwabensongs ebenso Stimmung in die Bude, wie die Musiker der Stadtkapelle Beilstein am Samstagnachmittag oder die Murrhardter Stadtkapelle, die am Sonntag von 12 Uhr an den Frühschoppen begleitet. Und zwischendurch gab es sogar lichte Momente. Gelegenheit, um Kaffee und Kuchen im Freien zu genießen. Immer mit Blick in die Weinberge.