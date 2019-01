Beilstein Eisläufer müssen die Risiken selbst einschätzen

Beilstein - Eisläufer hatten in diesem Winter noch kein Glück auf dem Annasee. Der Beilsteiner Förster Oliver Muth erklärt, dass die Seefläche zwar schon gefroren gewesen sei, die Eisdecke habe aber nicht zum Schlittschuhlaufen gereicht. In den vergangenen Jahren sei auf der Eisfläche immer viel los gewesen. „Es ist der einzige See der Gegend, der öffentlich zugänglich ist“, erzählt Muth. Zusammen mit der schönen Umgebung und den nahegelegenen Parkplätzen mache das den See bei den Leuten so beliebt. Von der Stadt Beilstein ist er jedoch nicht offiziell zum Schlittschuhlaufen freigegeben.