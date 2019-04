Beilstein Ein Platz im Zeichen der Freundschaft

Beilstein - Ansehnlich ist die Freifläche an der Pontault-Combault-Straße im Wohngebiet West III wahrlich nicht. Lange Zeit war das auch Absicht: Während der Bauarbeiten diente sie den Baggern und Co. zum Rangieren und zur Ablage von Material. Das soll aber nun der Vergangenheit angehören – stattdessen soll hier ein Partnerschaftsplatz entstehen, der Aufenthaltsqualität bietet. Dafür hatte sich der Gemeinderat im November 2018 entschieden und einen Wettbewerb für die Gestaltung ausgelobt, bei dem drei Firmen insgesamt vier Entwürfe einreichten. Die Firma Klotz aus Beilstein ging aus diesem am Dienstag als Sieger hervor.