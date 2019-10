Beilstein Die Regionalität ist wieder das Motto

Bei teils strahlendem Herbstwetter flanierten deshalb wieder zahlreiche Besucher am Samstag und Sonntag durch die Beilsteiner Gassen rund um die Alte ­Kelter und erkundeten das vielseitige Angebot. Etwa zwanzig Krämermarktbuden mit Haushaltsartikeln, Schmuck, Textil- und Lederwaren oder Wolle in den Auslagen reihten sich an mehrere Stände von Beilsteiner Betrieben, die sich wie auf einer Messe präsentierten. Auch einige Ladengeschäfte im Ortskern hatten geöffnet. Vereine und Organisationen sorgten für Bewirtung und Unterhaltung. So konnte etwa beim Sportschützenverein Schmidhausen nicht nur Erbsensuppe geschlürft, sondern sich auch im Dosenwerfen geübt werden. Der Schwäbische Albverein wartete mit einem Passe-Trappe-Spiel auf. Dabei messen sich je zwei Spieler darin, in einer flachen Holzkiste kleine Holzscheiben mit einem Gummiband auf die gegnerische Spielfeldhälfte zu schießen. „Egal ob acht oder 80 Jahre alt – jeder hat seinen Spaß daran“, sagte Bernhard Weigarnd aus dem Führungsteam des Vereins, der das Spiel auf einer Blumenausstellung in Lahr entdeckte.