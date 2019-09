Beilstein Der Weg nach Johannesburg ist ganz schön lang

Die größte Herausforderung war der pünktliche Erhalt meines Visums. Zur Beantragung musste ich vielfältige Unterlagen organisieren und mit dem gültigen Pass mindestens zwei Monate vor Abflug persönlich in München vorbei kommen. Zwischen den Abiturprüfungen war das nicht ganz einfach. Am 6. Juni konnte ich alles beim zuständigen Sachbearbeiter abgeben. Acht Wochen später hatte ich immer noch keine Rückmeldung, sodass ich das erste Mal in München anrief, nur um zwei Tage später mitgeteilt zu bekommen, dass ich noch etwas per Post nachreichen musste. Von dem Zeitpunkt an war ich enttäuscht von der Bearbeitung meines Antrags. Jedoch half das nichts, weshalb ich im Spurt das fehlende Dokument nachreichte. Glücklicherweise kam dann mein Visum rechtzeitig zwei Tage vor dem Abflug bei mir zu Hause an.