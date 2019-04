Beilstein Der Schulweg birgt einige Baustellen

Busverkehr 41 Prozent – und damit der Hauptteil – der Beilsteiner Schüler kommt mit dem Bus in die Schule. Doch auch hier sehen sich die Jugendlichen tagtäglich mit Problemen konfrontiert. „Die Busse sind deutlich zu voll“, erklärte Sarah Fuchs. Das führe dazu, dass es am Nachmittag am Busbahnhof zu Chaos und Drängeleien kommt: „Es gibt auch Tränen, weil Schüler nicht in ihren Bus kommen.“ Zwar gebe es Lehrer, die am Busbahnhof Aufsicht haben und dort für Ordnung sorgen sollen: „Aber wie soll das funktionieren, wenn teilweise fünf Busse gleichzeitig einfahren?“