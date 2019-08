Beilstein Der direkte Wiederaufstieg als Ziel

Kontakte knüpfen, Gespräche führen, Überzeugungsarbeit leisten – das waren beim TGV, mit dem er sich schon seit dem Frühjahr einig war, zunächst seine wichtigsten Aufgaben. „Dass die Mannschaft wohl absteigen würde, war schon früh klar. Aber von ganz unten kann man vielleicht sogar besser etwas aufbauen“, sagt er heute, denn er hat in der Zwischenzeit einen Kader beieinander, der ihn zuversichtlich sagen lässt: „Wir wollen schnellstens zurück in die Kreisliga A. Zwar gibt es, was das angeht, keinen Druck vom Vorstand, aber der TGV ist mit 1600 Mitgliedern so ein großer Verein, dass er einfach nichts in der B-Klasse zu suchen hat“, findet Desteki. Von den zahlreichen Neuzugängen hätten „viele schon Bezirkliga oder Kreisliga A gespielt und es sind viele Kumpels dabei“, erklärt er und will angesichts dessen gar nicht so häufig mehr selbst dem Ball hinterher rennen müssen: „Der Verein hat mich zwar ursprünglich als Spielertrainer angefragt, aber inzwischen glaube ich fast, dass die Mannschaft mich gar nicht auf dem Platz braucht.“