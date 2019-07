Beilstein Claudia ist statt Franziska plötzlich Prinzessin

„Es gibt einen Generationenwechsel“, spricht Marcel Wiedenmann einen Wandel in verschiedener Hinsicht an. Nicht nur in den Leitungen der Weingüter. Denn er löst auch Dietmar Rupp von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg als Moderator ab. Rupp lobt während seiner Grußworte Franziska, die die Repräsentation der Weine und der Stadt ganz hervorragend und charmant gemeistert habe. Und er sei froh, dass die junge Generation sich wieder mehr für die Weintradition interessiere. Immerhin fünf junge Frauen hatten sich als Nachfolgerin von Franziska zur Wahl gestellt. Vertreter der Weinmacher, der Landfrauen sowie Bürgermeister Patrick Holl haben am letzten Mittwoch dann die neue Hoheit gewählt. Plötzlich Prinzessin zu sein ist sehr aufregend, das versichert auch die amtierende Württemberger Weinhoheit Julia Böcklen vor der Inthronisation. Nachdem Franziska ihr Krönchen und die samtrote Schärpe an die 18-jährige Schülerin Claudia die Erste weitergereicht hat, wird ihr ein mächtiger Römer inklusive Weißwein durch Patrick Holl gereicht und somit ihr Dienst für die Stadttradition angestoßen.