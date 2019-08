Beilstein Beine marsch, Wasser platsch!

Die Spannung steigt, als Inge Claus zum Mikrofon greift. „Klein, aber fein sind wir heute“, sagte sie und spielt darauf an, dass heuer weniger Teilnehmer am Start sind als in den vergangenen Jahren. Wenig später gibt die Feuerwehrfrau Franziska Pfizenmayer das Startsignal: „Auf die Plätze, fertig, los!“ Die ersten beiden Läuferinnen, die Schwestern Rita Schmoll und Ute Dischinger, kurbeln rasch die mit 30 Litern gefüllten grünen Butten nach oben, beim Aufsetzen lassen sie sich helfen. Mit weit nach vorne gestreckten Armen, um das Gewicht auszubalancieren, machen sie sich dann auf die ansteigende Strecke. Erst geht es vorsichtig über die Bierbänke, dann über eine Wippe, bei den rebenumkränzten Torbögen ist Bücken angesagt. Als nächstes wartet ein quergestellter Hänger, der glücklicherweise mit Stufen auf beiden Seiten ausgestattet ist. Kurz vor dem Torbogen, der den Eingang zum Burggelände markiert, warten auf umgedrehten Kisten Weingläschen auf die beiden Läuferinnen. Ein Schluck, und weiter geht es auf das letzte Steilstück der 111 Meter langen Strecke.