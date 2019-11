Beilstein Beilsteiner Projekt auf Siegeszug

Die Trailsurfers spulen aber nicht nur Kilometer ab, sondern engagieren sich auch im Bottwartal in kultureller Hinsicht. So finden sich auf der Homepage des Vereins Tipps für Restaurants oder Hotels im Bottwartal. Ein Highlight sei außerdem der Memorial Bike Day 2019 in Gagernberg gewesen: „Das ist ein kleiner Weiler und wir waren nicht sicher, ob das jedem auch so passt.“ Tatsächlich hätte sich daraus aber ein schönes Straßenfest entwickelt, bei dem bis spät in die Nacht beisammen gesessen wurde: „Es waren außerdem Mountainbiker von überallher gekommen um sich auszutauschen.“