Bei Vorberietungstour Tödlicher Bootsunfall bei Besuch von König Willem-Alexander

Die Folgen des Coronavirus

Krankenhaus schrenkt Besucherregel ein

Die Lage in den RKH Kliniken war am vergangenen Wochenende weitgehend ruhig. Am Freitag wurde im RKH Klinikum Ludwigsburg der erste COVID-19-Patient nach vorheriger Anmeldung stationär aufgenommen. Der Patient liegt isoliert auf der Infektionsstation, heißt es in einer Mitteilung der RKH Kliniken.