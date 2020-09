Bei stark steigenden Infektionszahlen Corona-Sonderregeln für Praxisbesuche künftig regional möglich

Berlin - Bei stark steigenden Corona-Infektionszahlen in einzelnen Gegenden sollen Sonderregeln für Patienten künftig auch regional ermöglicht werden - etwa Krankschreibungen per Telefon ohne Praxisbesuch. Das legte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen in einem Grundsatzbeschluss am Donnerstag fest.