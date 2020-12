Vor Rasthof Wunnenstein Auto bleibt auf Dach liegen

Ein Auto war unterwegs in Richtung Stuttgart, als der Lenker aus unbekannten Gründen in den Grünstreifen kam und sich überschlug. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Mithilfe von Ersthelfern konnten die eingeschlossenen Personen im Fahrzeug gerettet werden, die Feuerwehr musste also nicht mehr mit schwerem Gerät tätig werden.