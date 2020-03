Bei knappem Ausgang CDU-Vorsitzbewerber wollen Machtkampf nach April verhindern

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen einigten sich darauf, dass die bei der Kampfabstimmung am 25. April in Berlin unterlegenen Bewerber auf dem turnusmäßigen Wahlparteitag Anfang Dezember in Stuttgart nicht erneut antreten. Das bestätigte Röttgen der Düsseldorfer "Rheinischen Post".