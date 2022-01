Bei „Hart aber fair“ ging es um die Impfpflicht „Die Pflicht wird Ängste nicht nehmen“

Der Medizinhistoriker rät dringend ab

Schützenhilfe für Bröcker kam vom Medizinhistoriker Malte Thießen, der darauf hinwies, dass die Kritik an der Impfpflicht in Deutschland schon historisch verankert sei. Das Recht auf Selbstbestimmung sei hier sehr hoch geschätzt und selbst im Kaiserreich – das die Pockenimpfpflicht für Kinder einführte – gab es Widerstand und eine Zeitschrift mit dem Titel „Der Impfgegner“. „Die Geschichte der Impfpflicht ist keine Erfolgsgeschichte“, sagte Thießen. Er rät gegenwärtig von der Impfpflicht wegen ihrer gesellschaftlich-politischen Nebenwirkungen ab, denn sie mobilisiere diejenigen, die Ängste haben noch mehr als bisher und sie werde das Misstrauen in den Staat noch schüren. Die jetzt erkennbar „Relativität des Impfens“, so kritisierte Thießen, hätten unsere Politiker auch schon früher kommunizieren müssen. Im übrigen sei die Pflicht „ein stumpfes Schwert“, denn wer es sich leisten könne, der zahle halt das Bußgeld und das Fälschungswesen werde künftig florieren. Mit dem freiwilligen Impfen, so Thießen, habe man hingegen in Deutschland beste Erfahrungen gebracht und Impfquoten von über 90 Prozent erzielt.