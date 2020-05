Bei Gartenarbeit in Steinheim Hecke in Brand gesetzt

Steinheim - Beim Abflammen von Unkraut mit einem Gasbrenner hat eine 53-jährige Frau am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in der Beethovenstraße in Steinheim eine sich über drei Grundstücke erstreckende Thujahecke entlang des Gehwegs in Brand gesetzt. Durch Funkenflug wurde dabei nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auch die Markise eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen.