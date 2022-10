Bei der Suche im Wald Der Profi hat Respekt vor Giftpilzen

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Vorfall im Saarland Familie landet nach Verzehr selbstgesammelter Pilze in Klinik Mit schweren Vergiftungssymptomen ist ein Ehepaar samt Tochter in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Zuvor ernährte sich die Familie von Pilzen aus dem Wald.

Zu seinem Hobby kam Stefan Linder schon als Kind. In der Altmark sei er mit den Eltern immer in den Wald gegangen. „Es ist eine spannende Welt – der Pilz wächst ja unterirdisch: Was zum Vorschein kommt, ist nur der Fruchtkörper“, erzählt der Single, der gerne wandert und reist und die Mischung aus Naturschutz, Fortbildung und Gemeinschaft bei den Pilzfreunden schätzt. Er mikroskopiere auch gern, dies helfe beim Bestimmen. Anfängern rät er, zunächst mal eine der Pilzführungen mitzumachen oder eine Sammlung mit einem Pilzcoach zu unternehmen. Denn selbst wenn man bei Steinpilzen, Maronen oder Hexenröhrlingen sicher sei, so drohten dennoch Vergiftungen, wenn das Eiweiß in den Pilzen schon zu alt sei.

Gerüche spielen beim Bestimmen der Pilze eine wichtige Rolle

Eine wichtige Rolle beim Bestimmen spielen auch Gerüche. Lindner hebt einen kleinen Pilz hoch und schnuppert. „Ein Anis-Trichterling, der wäre auch essbar“, sagt er. Der Schirm des Pilzes wirkt schleimig, aber das sei nach Regen normal. Kurze Zeit später duftet ein Pilz nach Knoblauch, es ist der Saitenstielige Knoblauchschwindling, und von ihm sei nur der Stiel als Pulver in kleinen Mengen genießbar, was man vom Rettichhelmling nicht behaupten könne: der duftet zwar wunderbar nach Radieschen, sollte aber besser nicht verspeist werden. Übrigens: Die Pilze, die Lindner nicht mitnimmt, wirft er zurück in den Wald, „die können dann wieder aussporen“.