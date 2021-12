Bei der Einreise nach Deutschland Impfpassfälscher fliegt durch eigene Dummheit auf

Frankfurt am Main - Ein mutmaßlicher Impfpassfälscher ist bei seiner Einreise nach Deutschland am Flughafen in Frankfurt am Main durch eigene Dummheit aufgeflogen. Bei der Kontrolle des aus Kiew kommenden 33-jährigen Manns fielen einem Bundespolizisten am Mittwoch Ungereimtheiten in dessen Impfpass auf, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Die Chargenaufkleber erschienen ungewöhnlich groß, zudem ließen sich die Chargennummern nicht verifizieren.