Bei den Felsengärten Ruck- und Schlafsäcke gestohlen

Hessigheim - Eine Pfadfindergruppe kletterte am Montag zwischen 11.15 und 17.40 Uhr in den Felsengärten in Hessigheim. Ihre Rucksäcke und sonstige Habseligkeiten deponierten sie im Anhänger eines Betreuers. Der Anhänger war auf einem Parkplatz nahe der Ottmarsheimer Straße geparkt.