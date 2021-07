Bei Bayreuther Festspielen Angela Merkel setzt auf Orange

Stuttgart/Bayreuth - Wenn sich Journalisten und weitere Beobachter für die Robe der Kanzlerin interessieren, sind wieder die Bayreuther Festspiele angesagt. Angela Merkel besuchte gemeinsam mit ihrem Ehemann Joachim Sauer zum letzten Mal in ihrer Rolle als Bundeskanzlerin am Sonntagabend das Festival in der oberfränkischen Stadt Bayreuth. Empfangen wurde die Kanzlerin mit ihrem Gatten vom bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder und dessen Frau.