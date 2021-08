Bei Affalterbach Brand an einem Mähdrescher

Gegen 15.15 Uhr kam es im Bereich des Birkachhofs im Ortsteil Steinächle zum Brand an einem Mähdrescher. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden Löschmaßnahmen eingeleitet und in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer und einer Fachfirma Teile des Arbeitsgerätes demontiert. Da sich die Brandstelle im Bereich des Dreschwerkes der Maschine befand, konnte die Brandstelle nur nach intensiver Suche und Kontrolle mit Wärmebildkameras lokalisiert und so zielgerichtet Löschwasser in die Maschine eingebracht werden. Gegen 17.45 Uhr konnte keine Rauchentwicklung und kein Brandgeruch mehr festgestellt werden, daraufhin wurde die Arbeitsmaschine an den Eigentümer übergeben. Bedingt durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und die gute Zusammenarbeit mit dem Eigentümer und der Wartungsfirma entstand kein Schaden.