Behörde rechnet mit Coronafällen So ist der Landkreis Ludwigsburg vorbereitet

Die Industrie

Bei der IHK Bezirkskammer Ludwigsburg sind bislang einige wenige Anrufe zum Thema Coronavirus eingegangen. Wie die Sprecherin Carina Lachnit mitteilt, wollten die IHK-Mitglieder wissen, was sie beachten müssen, wenn sie Waren importieren, einige befürchten, dass Lieferketten unterbrochen werden. Die Kosten für Luftfracht haben sich Lachnit zufolge bereits wegen des Virus’ erhöht. Die IHK verweist auch auf den Zoll. Auf dessen Internetseite heißt es: „Das Robert Koch-Institut schätzt derzeit eine Infektion mit dem Coronavirus über importierte Waren als sehr unwahrscheinlich ein.“ Auch die Frage, ob das Virus ein Fall von höherer Gewalt ist, beschäftigt manche Firma. Halten Unternehmen Abmachungen aus Verträgen wegen des Virus nicht, könne man in vielen Fällen von höherer Gewalt ausgehen, heißt es bei der IHK.

Die Schulen

Noch sind Faschingsferien, in der kommenden Woche geht die Schule aber wieder los. Im Landkreis Göppingen ist am Freihof-Gymnasium ein Austausch in die italienische Partnerstadt Foggia abgesagt worden. In Ludwigsburg plant das Goethe-Gymnasium in der dritten Märzwoche einen Italien-Austausch für Neuntklässler. Es soll nach Turin gehen. Die Schule am Campus will sich momentan nicht dazu äußern, was daraus wird. Man wolle niemanden verunsichern. Womöglich wird dem Gymnasium die Entscheidung über den Austausch auch abgenommen. Im Fall des Göppinger Gymnasiums sagte die italienische Partnerschule ab, da die Regierung in Rom kurzerhand alle schulischen Ausfahrten ins In- und Ausland gestrichen hatte.

Mehr zum Thema:

Das sagen Menschen in Marbach zum Coronavirus

Christof Martin, ehemaliger Rektor des FSG in Marbach, berichtet aus Singapur

Eine Marbacher Familie berichtet von der Lage in Shanghai