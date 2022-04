Begriffe in Stellenanzeigen „Querdenker“ sind kaum noch gefragt

Unter Personaldisponenten sucht man nach „Querdenkern“

Untersucht wurden zudem Unterschiede in verschiedenen Jobbranchen. Dabei fielen den Forschern Ausnahmen entgegen des allgemeinen Trends auf: So taucht in Stellenanzeigen im Büro- und Verwaltungsbereich der Begriff „Querdenker“ mehr als früher auf, sogar deutlich: Im Jahr 2020 wurde der Begriff in 3,2 Prozent der Stellenausschreibungen verwendet, derzeit bei 18,4 Prozent der Anzeigen. Besonders unter Personaldisponenten sucht man nach „Querdenkern“; in 16,6 Prozent der Ausschreibungen tauchte der Begriff zuletzt auf, im Jahr 2020 lag der Wert noch bei 0,5 Prozent. Und nur ein relativ geringer Rückgang von 1,7 Prozent lässt sich in Stellenausschreibungen für Management-Jobs feststellen.