Begabtenförderung in Marbach verbessert Stützpunkt für Begabte wird aufgewertet

Entdeckt hat Ingvelde Scholz das Netzwerk beim Weltkongress für Begabtenförderung in Dubai im vorigen Jahr. Die Lehrerin, die seit dem Jahr 2009 in Marbach die Begabtenförderung entwickelt, hielt dort selbst zwei Vorträge und kam mit Kollegen aus anderen Ländern ins Gespräch. Schnell erkannte sie die Vorteile: „Heutzutage sind junge Leute gerne auch in anderen Ländern unterwegs.“ Projekte wie etwa Meeresbiologie an einem Institut in Portugal kennenzulernen, könnte auch deutsche Schüler interessieren, findet die Koordinatorin des Vereins Pfiffikus, der auf dem Marbacher Campus vier Kinder- und Jugendakademien pro Schuljahr mit anspruchsvollen Kursen anbietet. An der Akademie nehmen jeweils rund 200 besonders begabte Schüler aus allen Schularten teil. „Inzwischen kommen auch Eltern aus Städten wie Heilbronn, Karlsruhe und Freiburg zu unseren großen Informationsveranstaltungen zur Begabtenförderung“, erzählt Ingvelde Scholz, die sich seit fast 20 Jahren um eine größere gesellschaftliche Akzeptanz für Begabtenförderung bemüht und solche Kinder bis zum Erwachsenenalter begleitet sehen will. Im E-Mail-Verteiler des Vereins Pfiffikus seien inzwischen 1400 Eltern vertreten.