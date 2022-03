Beendet ein Kompromiss den Krieg? Die Feinde nähern sich an

Hohe Verluste der russischen Armee

Die russische Armee soll nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereits bis zu 40 Prozent der Einheiten verloren haben, die seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar an Kämpfen beteiligt waren. Diese Truppen seien entweder vollständig zerschlagen worden oder hätten ihre Kampfkraft verloren, teilte der Generalstab in Kiew in der Nacht zu Mittwoch mit. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.