Beeindruckende Begegnung in Murr Freiheit im körperlichen Gefängnis

Mir wurde klar: Wie Samuel Koch trotz seiner niederschmetternden Diagnose lebt, bedeutet, dass sich Freiheit im Kopf abspielt. Laut Sokrates und Platon ist der Mensch frei, wenn er mittels Vernunft das Beste wählt.

Koch hat für sich offensichtlich die Freiheit gewählt, auszuprobieren, was für ihn – im Rahmen des körperlich Zulässigen – das Beste ist. Und noch viel wichtiger: Er hat sich trotz schwerer Lebenskrise seine Handlungskraft bewahrt und gezeigt, dass er die Richtung in seinem Leben selbst vorgibt. Das ist Freiheit pur in meinen Augen. Koch meistert sein Leben aus eigener geistiger Kraft heraus. Für mich saß im Juli 2018 deshalb ein Held auf der Bühne. Ja, sogar ein Freiheitskämpfer, der durch seine Art, das Schicksal anzunehmen, Vorbild für uns alle sein kann.

Wie oft lamentieren wir wegen irgendetwas Banalem? Wie sehr lassen wir Frustration zu? Etwa, weil wir – wie derzeit - nicht ungehindert reisen können und Corona uns zum x-ten Mal einen Strich durch die Rechnung macht, obwohl wir dennoch in Freiheit leben.

Ich erinnere mich an diesen Samuel Koch als eine Art Lichtfigur, die mir gezeigt hat, was wirkliche Freiheit bedeutet. Ich staunte über den trockenen Humor, die Albernheiten, die bei den Lesekonzerten wie bei einem Pingpong-Spiel von Samuel Koch zu Samuel Harfst hin und her springen. Ich erfreute mich an den klugen, ja oft philosophischen Sätzen und den feinsinnigen Gedanken Kochs wie auch an seiner gelegentlichen Scharfzüngigkeit. Ich nahm seine Angriffslust wahr, wie überhaupt einen unstillbaren Hunger nach Leben, obwohl sich zwischen seinen Zeilen gelegentlich Schwermut und Traurigkeit ausdrückten. Der Künstler, der sich in seinen Büchern zum philosophieträchtigen Unterhalter aufschwingt, macht nie einen Hehl aus seinem Zustand. Freiheit aber findet bei Koch im Austausch mit seiner tiefen Gefühls- und Gedankenwelt statt. Ich nehme diesen Mann als ein Individuum wahr, das seine körperliche Unfreiheit bezwingt, indem es sich nicht als Opfer apostrophiert, sondern als aktiven Menschen, der vorwärtsstrebt. Samuel Koch hat im Jahr 2014 sein kurz vor dem Unfall begonnenes Schauspielstudium vollendet. Mit seiner Abschlussarbeit, so ist zu lesen, hat er sich mit dem Thema Behinderung auf der Bühne auseinandergesetzt. Diese trägt den Titel: Die Entdeckung des Schönen in der Reduktion. Und genau so habe ich den Künstler wahrgenommen. Seine geistige Freiheit strahlt nach außen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Koch – körperlich auf eine minimale Bewegungsfreiheit reduziert – mental so frei ist, dass er zu geistigen Höhenflügen ansetzt. Er tritt dabei den Beweis an, dass Freiheit mehr ist als die selbstbestimmte Ausübung körperlicher Funktionen. Fundiert, logisch aufgebaut und mit überraschender Selbsterkenntnis „geht“ Samuel Koch auf die Menschen zu; und er geht noch einen großen Schritt weiter. Er will sich von Schmerz und körperlicher Gefangenheit befreien, indem er sich auf seinen geistigen Zustand konzentriert und über den freien Willen zu Leistungen auf ganz neuen Gebieten kommt.