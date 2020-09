Bedrohung und Erpressung Viele offene Fragen beim Prozess um Bushido und Clanchef

Bushido wurde dann doch noch gehört, jedoch ging es nur um die Durchsuchung, nicht um die Beziehungen zu Arafat A.-Ch. Erstaunliches war zu hören: Tage vor der Razzia habe er auf Bitte eines Steuerfahnders per Mail den Hausschlüssel und Toröffner zu seinem Anwesen neben dem von A.-Ch. in Kleinmachnow an die Behörde übergeben. Diese habe sein Haus in Augenschein nehmen wollen, um nach Unterlagen zu suchen, sagte der inzwischen 42 Jahre alte Rapper. Wann das sein sollte, sei nicht gesagt worden. Gegen Bushido laufen nach dessen Angaben auch Steuerermittlungen.

Als er dann von der Durchsuchung bei A.-Ch. erfuhr, habe er seinen Anwalt dorthin geschickt. "Ich wusste von keiner Maßnahme im Vorfeld", betonte Bushido, der nach seinen Angaben nicht in dem Haus auf dem gemeinsamen Grundstück mit A.-Ch. wohnt. "Ich weiß nicht, in welche Richtung das ging", beteuerte Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt und in dem Prozess auch Nebenkläger ist.

Die Verteidiger gaben sich nicht zufrieden und bohrten nach. Nein, er habe sich nicht gewundert über die Mail der Steuerfahndung, sagte Bushido locker. "Wer fragt, bekommt Hilfe angeboten." Und: "In meinen Grundrechten fühle ich mich nicht beschnitten." Nein, er habe auch die Medien nicht informiert.

Der Vorsitzende Richter fand es "merkwürdig", dass Ermittler vor einer solchen Durchsuchungsaktion auf einen Betroffenen zugegangen sein könnten. Die Verteidigung sprach von einer inszenierten Durchsuchung und warf Bushido vor, mit der Polizei zusammenzuarbeiten.

Wie es im eigentlichen Strafprozess weitergeht, war unklar. Zunächst soll alles rund um die Durchsuchung erörtert werden. Am kommenden Montag werden Steuerfahnder befragt. Bushido soll den Mailverkehr mit der Behörde zugänglich machen.

Oberstaatsanwältin Petra Leister betonte, sie wolle, dass der Prozess weitergeht. Sie räumte ein, es sei unglücklich gewesen, dass bei A.-Ch. während des laufenden Verfahrens durchsucht wurde. Es sei wohl nicht möglich gewesen, das vor Prozessbeginn zu organisieren. Zudem sollen Ermittlungen wegen Verrats von Dienstgeheimnissen eingeleitet werden. Einige Medienvertreter seien bereits vor Beginn der Durchsuchungen vor Ort gewesen und hätten Bescheid gewusst.

© dpa-infocom, dpa:200930-99-773092/2