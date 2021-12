Der Name Christus wiederum stammt aus dem griechischen und beginnt in dieser Sprache mit dem Buchstaben X (Chi). Dieser Anfangsbuchstabe diente schließlich als Abkürzung und Symbol für Jesus Christus. Da diese Abkürzung im englischsprachigen Raum nicht in Vergessenheit geriet, entwickelte sich daraus die Bezeichnung Xmas für Christmas.