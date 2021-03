Bedenken wegen Maskenpflicht Kinderschuhe und Plüschtiere als Protest

Das Grablicht dürfte es auch gewesen sein, das wiederum andere Eltern aufgeschreckt hat, die in der Lichtenbergschule angerufen und besorgt gefragt haben, was so etwas wohl mit ihren Kindern mache. Mancher mag dabei wohl an ähnliche Arrangements an Stellen gedacht haben, an denen ein Kind ums Leben gekommen ist. Doch das, betont Ulrike Kemmer, die Schulleiterin der Lichtenbergschule, sei eine typische Erwachsenensicht. „Wir können nicht wissen, wie das auf die Kinder wirkt. Das kann ganz verschieden sein.“