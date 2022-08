Beachparty in Oberstenfeld Heiße Rhythmen nach kühlem Nass

Ein Regenguss kann die Lightshow nicht lahmlegen

Die 24-jährige Aleyna Cumat kommt aus Oberstenfeld und steht noch unschlüssig an den Treppen zum Becken. „Ist es kalt?“, fragt sie aus dem Becken steigende Schwimmer. Aleyna hat sich wohl für Party entschieden, denn sie geht zielstrebig in Richtung Tanzfläche. „Wir sind jetzt auf Party eingestellt. Dass das Wasser so warm ist, hätte ich nicht gedacht. Sonst hätte ich mein Badezeug mitgebracht.“ Später ist sie eine der wenigen mutigen Tänzerinnen auf der Tanzfläche. So sehen das auch Anita Kern aus Marbach und Jörg Ehrhardt aus Oberstenfeld: „Wir sind nicht zum Baden, sondern zur Party gekommen“, sagen die beiden und ziehen vom Beckenrand in Richtung Kiosk weiter.