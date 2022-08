Beach-Volleyball Umbruch im Sand: Eine Freistellung und ihre Folgen

Hildebrand selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. In den Medien wird gemutmaßt, dass seine Entscheidung, Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und der von der Halle auf Sand umgestiegenen Louise Lippmann eine Wildcard für das Elite-16-Turnier in Hamburg zu geben, Auslöser für die Trennung war.

Für das Interims-Duo wäre das Turnier eine weitere Möglichkeit, sich vor der EM einzuspielen. Die einstige Hallen-Weltklassespielerin Lippmann soll bei ihrer Umschulung zur Beacherin an der Seite der routinierten Walkenhorst in einer Art Praktikum Erfahrungen machen. Mit Blick auf Olympia 2024 in Paris tut Lippmann sich mit Walkenhorsts Olympiasieg-Partnerin Laura Ludwig zusammen.

Doch Spielerinnenvertreterin Victoria Bieneck soll sich dafür ausgesprochen haben, die Wildcard für das Hamburg-Turnier an Leonie Klinke/Lena Ottens zu geben. Frauendorf habe sich dem angeschlossen und Hildebrand sich bloßgestellt gefühlt, hieß es.

"Kira und Louisa sind Zuschauermagneten"

"Nichts gegen Klinke/Ottens, aber Kira und Louisa hätten uns für die Vermarktung des Turniers sehr geholfen, beide sind Zuschauermagneten. Auch der Weltverband kann diesen Beschluss nicht begreifen", kritisierte Turnier-Mitorganisator Frank Mackerodt die Entscheidung im "Hamburger Abendblatt".

Hildebrands Abgang bringt eine weitere Personalie mit sich: Denn Jürgen Wagner kündigte bereits an, an als "Head of Beach-Volleyball" zurückzutreten. Er hatte 2012 Julius Brink/Jonas Reckermann und vier Jahre später Ludwig/Walkenhorst zu Olympia-Gold geführt.

Mit Hildebrand arbeitete er ein Konzept für Paris 2024 aus, Wagner sollte eine einheitliche Philosophie entwickeln. "Wenn er dem Sport verloren geht, wäre das bitter", meinte Laura Ludwig. "Er bringt viel Know-how ein, hat viel erlebt, viel Erfahrung." Ob Wagner in Zukunft eingebunden werden will, weiß Frauendorf nicht. "Was er konkret macht, kann ich im Detail aktuell nicht sagen, aber wir sind im direkten Austausch."

So lange kein neuer Mann oder neue Frau als Hildebrand-Nachfolger installiert wurde, muss die Sportvorständin die Aufgaben erfüllen. "Ich habe die Rolle übernommen, mich mit den Bundestrainern auszutauschen, was für Themen gerade anstehen, was vor allem auch für Fragen da sind", sagte sie.

"Keine Störungen" mitten in der Saison

In dieser Woche führte sie im Vorfeld des Elite-16-Turniers am Hamburger Olympia-Stützpunkt "offene Gespräche". Klarer Fokus seien die Teams, "dass die jetzt nicht mitten in der Saison oder in der Vorbereitung Richtung 2024 unnötig gestört werden". Prämisse sei es, dass erst einmal reibungslos weitergehen kann.

Die Bundestrainer seien jetzt eine Art Beraterstab. Doch machte Frauendorf deutlich: "Wenn es keinen Konsens gibt, ist es in letzter Konsequenz so, dass der Vorstand eine Entscheidung fällt, so lange kein Sportdirektor operativ tätig ist." Wann der Posten wieder besetzt ist, kann sie nicht sagen. "Prinzipiell haben wir noch viel konzeptionelle Arbeit vor uns."

Nur wenige Spielerinnen und Spielern meldeten sich laut Frauendorf nach der Hildebrand-Freistellung. "Die meisten sind mit ihrem Fokus in der Saison und bei den anstehenden Highlights", sagte sie. Denn: "Was die sportlichen Ereignisse angeht, ist das ein schöner und voller Monat insbesondere in Deutschland."