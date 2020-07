BBL-Turnier in München "Eine ungewisse Zeit": Basketball nach dem Alba-Meisterjubel

ZUSCHAUER: Um wieder vor Fans spielen zu können, entwickelt die Liga ihr strenges Hygiene- und Sicherheitskonzept weiter. "Es wird am Ende womöglich darauf hinauslaufen, dass manche Hallen mit 50 Prozent Kapazität spielen können und manche nur mit 20 oder 30 Prozent", sagte Holz. Zuschauereinnahmen sind für die Clubs überlebensnotwendig.

Für das Konzept 2.0 setzt die Liga wieder auf die Expertise von Florian Kainzinger, der auch den Deutschen Fußball-Bund bei Diagnostik/Tests berät und Projektleiter der Deutschen Fußball Liga in diesem Bereich ist. "Wenn die Situation in Deutschland so wie heute ist, dann können wir mit guten Konzepten überzeugen", sagte Kainzinger mit Blick auf das Pandemiegeschehen. "Und die Arbeit muss jetzt gemacht werden, dafür sind die Sommermonate da, um die Vereine, die Ligen und die einzelnen Hallen und Stadien darauf vorzubereiten."

WARTEN AUF AITO: Auf der Busfahrt zum Münchner Bahnhof lauschte Alba-Trainer Aito Garcia Reneses im blauen Double-Shirt lachend den Gesangsdarbietungen seiner Spieler. In der dritten Saison hat der 73 Jahre alte Spanier seine Berlin-Ära mit dem Meistertitel nach dem Pokalsieg gekrönt. Ob er ein Jahr dranhängt, ließ er offen und verwies auf spätere Überlegungen. "Er ist ne Type. Ich glaube, er wird machen, wodrauf er in dem Moment Lust hat", sagte Kapitän Niels Giffey im ZDF-"Morgenmagazin". "Er ist in einem Alter, wo er das wirklich nur macht, weil er Basketball extrem liebt. Er ist mehr ein Professor als ein klassischer Coach, er ist besonders."

