BBL-Top-Four "Schande": Termin-Zoff statt Vorfreude auf Basketball-Pokal

Dabei vertrete der Verein in der Eliteliga doch auch den ganzen deutschen Basketball, finden die Bayern. Baiesi erzählte, dass er eine Nachricht bekommen habe von einem Spieler der Mailänder, der es nicht fassen konnte, dass die Liga den Bayern vor dem Höhepunkt in der Euroleague kein spielfreies Wochenende freischaufelte. Erstmals überhaupt steht ein Bundesligist in den Euroleague-Playoffs.

Die BBL weist die Kritik zurück. "Natürlich haben wir uns ernsthaft mit Alternativen auseinandergesetzt. Wir haben ungefähr 300 Mal darauf geschaut, aber wir haben keinen anderen Termin gefunden", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz.

Trainer Trinchieri sorgt sich um die Gesundheit seiner Spieler. Das Halbfinale gegen Ulm am 17. April (16.00 Uhr/Magentasport) ist das bereits 68. Saisonspiel der Bayern. "Ich muss irgendwie die Frische finden. Wir werden versuchen, eine Energie zu finden, die wir nicht haben. Das soll keine Ausrede sein, nicht das Maximum zu geben."

So unschön die Begleitumstände auch sind, die Hausherren wollen den Pokal schon auch gewinnen. Werden sie abgelenkt von der Euroleague? "Nee, ein Halbfinale steht an und dann ein Titel, den man möglicherweise holen kann", stellte Nationalspieler Paul Zipser klar.

Auch Uli Hoeneß will nach dem verpatzten Meister-Finale 2020 nicht noch mal eine andere Mannschaft im Audi Dome jubeln sehen. "Der Pokal ist der einfachste Titel, weil man den mit zwei Siegen packen kann", sagte der Ehrenpräsident bei "Magentasport". "Und wenn man ihn zu Hause spielen darf, dann sowieso. Dann muss man ihn fast gewinnen."

Dafür müssen zunächst die Ulmer geschlagen werden, die pünktlich zur entscheidenden Saisonphase immer besser in Form kommen und deutlich ausgeruhter als die Bayern in das Top Four gehen. Alba Berlin trifft im zweiten Halbfinale ebenfalls am 17. April (19.30 Uhr) auf Außenseiter BG Göttingen. Die Hauptstädter sind Cup-Verteidiger und können mit dem elften Erfolg alleiniger Rekordpokalsieger werden.

