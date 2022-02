BBL-Top-Four Alba will Rekord-Pokalsieg - Außenseitertrio hofft

Alba Berlin - Niners Chemnitz (19.30 Uhr/Magentasport)

Nach ein paar Schwierigkeiten zu Saisonbeginn und in der Phase nach dem Corona-Ausbruch im Team kommen die Berliner immer besser in Schwung. Zuletzt überzeugten die Hauptstädter auch in der Euroleague. Alba geht daher als klarer Favorit in das Duell mit den Chemnitzern. Die Aussicht auf den Rekord-Pokalsieg ist zusätzliche Motivation. Allerdings sind die Berliner gewarnt. Denn die Niners schlugen in dieser Saison schon drei Mal die Bayern und sind als Tabellenzweiter die große Überraschung der Saison. Angst vor Alba haben die Sachsen nicht. "Die können sich warm anziehen", prophezeite der gebürtige Berliner Malte Ziegenhagen.