BBL-Meisterturnier Alba Berlin ringt Bamberg nieder - Ludwigsburg siegt auch

In einer hochklassigen Begegnung erwischten die Berliner den deutlich besseren Start und zogen im ersten Viertel bereits auf zwölf Punkte davon (20:8). Die Bamberger, die erst am Vortag in München eingetroffen waren, brauchten eine Weile, um sich an die ganz speziellen Bedingungen im Audi Dome ohne Zuschauer zu gewöhnen. Doch dann drehten die Franken auf und glichen durch einen 10:0-Lauf aus.