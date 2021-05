Bayern-Torjäger Lewandowski kratzt an Müllers 40-Tore-Rekord

Nicht nur Müller hatte bei fast jedem Angriff stets ein Auge für den Bayern-"Bomber" der Gegenwart. Aber nicht jeder Schuss, nicht jeder Kopfball fand den Weg ins Tor. "Man hat gesehen, wie die Mannschaft ihn unterstützt", sagte Flick zur Alle-für-Lewy-Mission.

Früher war Lewandowski auf dem Platz ein Tor-Egoist. Mit Arjen Robben stritt er schon mal auf dem Platz wie kleine Kinder um einen Elfmeter. Vergessen. Vorbei. Am Samstag legte er Kingsley Coman großzügig das 4:0 auf. "Ich kann dankbar dafür sein, dass ich so viele Vorlagen von meinen Kollegen bekomme", sagte der Teamplayer Lewandowski. 275 Tore hat er in 348 Bundesligaspielen erzielt. 201 davon bejubelte der frühere Dortmunder in 217 Partien im Trikot des FC Bayern. Er ist würdig, die Bayern-Legende Müller, den alle nur den "Bomber" nennen und nannten, zu übertreffen.

"Robert ist in einer grandiosen Form. Er will es unbedingt", sagte Welttorhüter Manuel Neuer. Müllers "Rekord für die Ewigkeit", wie Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge sagte, wackelt mehr denn je. Und das, obwohl Lewandowski im April gleich vier Spiele wegen einer Knieverletzung verpasste. Für Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß gilt, was er jüngst im dpa-Interview sagte: "Wenn es Robert schafft, dann wäre er verdient der Torschützenkönig aller Torschützenkönige."

