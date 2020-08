Bayern-Stars im Trikot des VfB Stuttgart Alte Videos von Serge Gnabry und Joshua Kimmich werden zu Internethits

Stuttgart - Am Sonntag feierte der FC Bayern München durch ein 1:0-Erfolg über den französischen Topclub Paris Saint-Germain den erneuten Gewinn der Uefa-Champions-League und gleichzeitig das zweite Triple der Vereinsgeschichte. Großen Anteil daran hatten auch zwei ehemalige Jugendspieler des VfB Stuttgart. Joshua Kimmich und Serge Gnabry zählten in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern im Team von Hansi Flick – Gnabry, der als Kind auch für die Stuttgarter Kickers auflief, gelang mit neun Treffern sogar der Sprung auf Platz drei in der Torjägerliste. Nur Erling Haaland und Robert Lewandowski erzielten in der Königsklasse mehr Treffer als der gebürtige Stuttgarter.