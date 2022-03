Bayern Münchner OB Reiter wirft Dirigent Gergijew raus

Trotz Sieglos-Serie des VfB Stuttgart

Kapitän Wataru Endo sieht VfB auf einem guten Weg

Wataru Endo sieht den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart auf einem guten Weg, das sagte der Kapitän in einem Interview. In der aktuellen Situation würden aber auch nur Punkte helfen, so der Japaner.