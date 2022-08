Bayern München Nagelsmann zum Programm vor WM: "Hungrige Spieler" für Flick

"Spiele sind das Salz in der Suppe"

Die Arbeitsabläufe will Nagelsmann im Alltag ebenfalls anpassen, etwa durch kürzere Sitzungen in der Spielvorbereitung. Fehlen werde aber in erster Linie Trainingszeit zwischen den Spielen, wenn hauptsächlich regeneriert werden muss. "Training ist nicht so unwichtig, um auch dem Zuschauer ein höheres Niveau abliefern zu können", bemerkte der Fußballlehrer: "Man beschwert sich ja oft, dass der Fußball schlechter wird und es inflationär Spiele gibt."

Nagelsmann freut sich aber auch auf den dichten Spielplan, bei dem es nach den ersten Saisonwochen mit jeweils nur einer Partie nun Schlag auf Schlag geht. "Spiele sind schön, das ist das Salz in der Suppe", sagte er. Die Herausforderung, dass vom 20. November bis zum 18. Dezember erstmals ein WM-Turnier mitten in eine Saison eingebettet ist, müssten alle annehmen, Spieler und Trainer: "Das ist Jammern auf hohem Niveau, wir haben immer noch einen tollen Job."