Bayern München gegen BVB Sorge und Vorfreude vor Supercup - Hoeneß: Herausforderung

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet der Fußball-Klassiker am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) nicht nur später als üblich nach dem zweiten Spieltag, sondern auch ohne Zuschauer statt. Am sportlichen Wert der in über 200 Ländern übertragenen Partie ändert das jedoch nichts. "Der Fan in Europa und in Übersee schaut sich dieses Spiel an. Dafür müssen sich beide Mannschaften gut präsentieren", forderte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke im "Kicker". Uli Hoeneß freut sich schon auf den Nervenkitzel über 90 oder sogar 120 Minuten plus einem möglichen Elfmeterschießen. "Gegen Dortmund ist jedes Spiel wichtig und immer wieder eine Herausforderung", betonte der Bayern-Patron.