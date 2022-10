Bayern Junge Frau nach Clubbesuch getötet - Soko ermittelt

Prien am Chiemsee (dpa) - Eine junge Frau aus dem Landkreis Rosenheim in Oberbayern ist nach einem Clubbesuch Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die 23-Jährige aus Aschau im Chiemgau habe am Sonntagabend einen Musikclub besucht und sei danach gewaltsam ums Leben gekommen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag mit.